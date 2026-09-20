Süper Loto sonuçları açıklandı | 20 Eylül Pazar Süper Loto kazandıran numaralar
Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 20 Eylül Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? Şans oyunu takipçileri, pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçlarını araştırıyor. 20 Eylül 2026 Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı. Peki Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 20 Eylül Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...
20 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? Süper Loto oynayan vatandaşlar, haftanın pazar günü çekilişinin ardından kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını merak ediyor. İşte Süper Loto çekilişi 20 Eylül 2026 Pazar günü sonuçları...
20 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI
14 - 16 - 43 - 54 - 55 - 56
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçları, resmi Milli Piyango Online sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kupon sahipleri, çıkan 6 numarayı kontrol ederek kaç bilen kategorisinde ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.
Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
SÜPER LOTO'DA HANGİ NUMARALAR KAZANIYOR?
Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara çekiliyor. Oyuncular, çekilişte çıkan numaralardan 2, 3, 4, 5 veya 6 tanesini doğru tahmin etmeleri halinde ilgili ikramiye kategorisinde hak kazanıyor. 6 bilenler ise büyük ikramiyeyi kazanıyor.