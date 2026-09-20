Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A'nın 5. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Fiorentina ile Napoli kozlarını paylaşacak. Peki Fiorentina - Napoli maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, maç nerede oynanacak? Paolo Vanoli yönetiminde üst üste iki galibiyet alan Fiorentina ile Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli'nin mücadelesine dair tüm yayın bilgileri ve öne çıkan detaylar haberimizde.

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Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 5. haftasında Fiorentina ile Napoli karşı karşıya geliyor. Paolo Vanoli yönetiminde üst üste iki galibiyet alan Fiorentina, Napoli karşısında serisini sürdürmek istiyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli ise Bologna galibiyetinin ardından deplasmanda kritik bir sınava çıkacak. Peki Fiorentina - Napoli maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve mücadele öncesi öne çıkan detaylar...

FİORENTİNA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Napoli maçı, 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Fiorentina - Napoli maçı saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, Floransa'daki Stadio Artemio Franchi'de oynanacak.

FİORENTİNA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina ile Napoli arasındaki Serie A mücadelesi Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİORENTİNA'NIN HEDEFİ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Serie A'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Fiorentina, teknik direktör Paolo Vanoli'nin yeniden göreve gelmesinin ardından toparlanma sinyalleri verdi.

Vanoli yönetimindeki Fiorentina, önce Serie A'da Venezia'yı 4-2 mağlup etti. Ardından İtalya Kupası'nda Pisa'yı 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fiorentina bu iki karşılaşmada toplam 7 gol kaydetti. Venezia karşılaşmasında Franco Mastantuono'nun hat-trick yapması da dikkat çekti. Bu sonuçların ardından Fiorentina, Napoli karşısında da galip gelerek hem ligdeki çıkışını sürdürmek hem de iç sahadaki kötü başlangıcını telafi etmek istiyor.

Ancak Fiorentina'nın Serie A'da kendi sahasında oynadığı ilk iki maçtan da mağlubiyetle ayrılması dikkat çekiyor. Takım, Franchi'de Frosinone ve Torino karşısında puan alamadı.

NAPOLI'DE ALLEGRI YÖNETİMİNDE ZORLU SINAV

Napoli ise sezona dalgalı bir görüntüyle başladı. Massimiliano Allegri yönetimindeki İtalyan ekibi, son olarak Bologna'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmadaki tek gol Stanislav Lobotka'dan geldi.

Napoli bundan önce Serie A'da Inter'e mağlup olurken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu nedenle Fiorentina deplasmanı, Napoli'nin çıkışını sürdürmesi açısından önem taşıyor. Napoli'nin sezonun ilk dört Serie A maçında 6 puan topladığı, Fiorentina'nın ise 3 puanda bulunduğu görülüyor.

FIORENTINA - NAPOLI MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Fiorentina ile Napoli arasındaki mücadelede iki takımın son dönemdeki form grafikleri dikkat çekiyor. Fiorentina, Vanoli'nin dönüşüyle birlikte son iki resmi maçını kazanırken Napoli de Bologna karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle kötü gidişatını durdurdu.

Fiorentina'nın hücumdaki yükselişinde özellikle Real Madrid'den kiralık olarak kadroya katılan Franco Mastantuono öne çıktı. Arjantinli oyuncu, Venezia karşısında üç gol atarak takımının 4-2'lik galibiyetinde başrol oynadı.

FIORENTINA - NAPOLI MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)