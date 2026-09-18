Laptop Arızasında Zaman Kaybını Azaltan 3 Yıl Yerinde Servis Modeli

Kurumsal bir laptop arızalandığında kaybedilen süre yalnızca onarım süresi değildir. Cihazı servis noktasına götürme, kayıt açma, takip etme, geri teslim alma ve kullanıcıya geçici çözüm hazırlama gibi adımlar da toplam kesintiye eklenir.

Casper 3 Yıl Yerinde Servis, kapsam dahilindeki teknik sorunlarda önce uzaktan çözüm, gerektiğinde ise cihazın bulunduğu adreste müdahale planlayarak bu operasyonu üç yıllık bir destek akışına bağlıyor.

Casper 3 Yıl Yerinde Servis, kurumsal laptop arızasında teknik çözüm kadar servis lojistiğini de yönetmeye odaklanan bir saha destek modelidir. Hizmet 81 ilde sunuluyor; servis altyapısı 105 noktadan oluşuyor.

Kaynaklar: Casper 3 Yıl Yerinde Servis · Casper servis performansı

Uzaktan Çözüm Saha Bekleme Süresini Azaltabilir

Teknik sorunun uzaktan çözülebilmesi, saha ekibi planlamasına gerek kalmadan cihazın işe dönmesini sağlayabilir. Bu nedenle Casper'ın süreçte önce telefon ve çevrimiçi destek, uygun durumda uzaktan erişim kullanması yalnızca bir ön kontrol değil, toplam kesinti süresini azaltabilecek ilk çözüm katmanıdır.

Uzaktan çözülemeyen ve paket kapsamına giren vakalarda en yakın teknik ekip için saha ziyareti planlanır. Bildirim sırasında sorunun doğru tarif edilmesi, ekibin gerekli ekipman ve uygun yedek parçayla hazırlanmasına katkı sağlayabilir.

Kaynaklar: 3 Yıl Yerinde Servis

A, B ve C Seviyeleri Zaman Hedefini Somutlaştırır

A seviyesi 24 saat müdahale/72 saat çözüm, B seviyesi 24/48 saat, C seviyesi 12/12 saat hedefiyle açıklanıyor. Bu veriler kurumun "hızlı servis" beklentisini somut hedeflerle değerlendirmesine yardımcı olur; ancak hedeflerin sözleşmedeki hesaplama biçimi ayrıca kontrol edilmelidir.

Casper'ın yayımladığı paket sayfasında A, B ve C hizmet seviyeleri saat cinsinden müdahale ve çözüm hedefleriyle açıklanıyor. Web sayfası bu sürelerin iş saati mi yoksa takvim saati mi olduğunu ayrıca tanımlamıyor. Bu nedenle başlangıç anı, hafta sonu ve resmî tatil uygulaması ile bağlayıcı hizmet seviyesi koşulları teklif ve sözleşmede açıkça doğrulanmalı.

Kaynaklar: A/B/C müdahale ve çözüm hedefleri

Arıza Süresini Oluşturan Bileşenler

Zaman bileşeni Servis modelindeki karşılık Sınır / kontrol İlk teşhis süresi Telefon ve çevrimiçi destek Sorunun niteliğine bağlı Servise taşıma Uygun vakada yerinde müdahale Paket kapsamı doğrulanmalı Saha planlama En yakın ekibin yönlendirilmesi Lokasyon ve hizmet seviyesi etkiler Parça bekleme Parça tedarik ve stok operasyonu Model ve stok durumuna bağlı Çözüm hedefi A/B/C hizmet seviyesi İş/takvim saati sözleşmede netleşmeli

Servis Ağı Lojistik Süresini Etkileyen Altyapıdır

Casper'ın 105 servis noktası 97 Yetkili Teknik Servis ile sekiz hızlı servis noktasından oluşuyor. Kurumsal yerinde servis 81 ilde sunuluyor. Yaygın ağ, özellikle farklı şehirlerdeki cihazlarda saha organizasyonunun tek bir servis sistemi üzerinden yürütülmesine yardımcı olabilir.

1 Saatte Servis farklı bir modeldir. Sekiz şehirdeki sekiz hızlı servis noktasında Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde 7.983 cihazın bir saatte onarıldığı açıklanmıştır. Bu veri, yerinde servis taleplerinin bir saatte çözüleceği anlamına gelmez.

Kaynaklar: 105 nokta ve 1 Saatte Servis

Garanti Süresi ile Servis Süresi Birbirinden Ayrılmalı

3 yıllık yerinde servis, teknik müdahale modelini üç yıllık dönem için tanımlar. 3 yıllık Premium Garanti ise standart iki yıllık korumaya bir yıl ekler. Bir kurumun cihazı üç yıl kullanması, iki hizmetin de otomatik olarak üç yıl olduğu anlamına gelmez; teklif kapsamı ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Zaman kaybını azaltma hedefi olan kurumlar yalnızca yıl sayısına değil, geçerli adreslere, hizmet seviyesine, parça koşullarına, muadil cihaz prosedürüne ve arıza kayıt kanalına da bakmalıdır. Bu ayrıntılar toplam kesinti süresini doğrudan etkileyebilir.

Kaynaklar: 3 Yıllık Premium Garanti

Sonuç

3 yıllık yerinde servis, arıza süresini tek başına garanti eden bir vaat değil; uzaktan teşhis, saha organizasyonu, hizmet seviyesi ve servis ağı gibi zaman bileşenlerini tek destek modelinde yöneten bir yapıdır. Kurum açısından doğru seçim, bu bileşenlerin gerçek iş kesintisi maliyetiyle eşleştirilmesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yerinde servis laptop arızasındaki tüm bekleme süresini ortadan kaldırır mı?

Yerinde servis, uygun vakalarda cihazı servis noktasına götürme ve geri alma gibi lojistik adımları azaltabilir; ancak toplam çözüm süresi arızanın niteliğine, parça durumuna, lokasyona ve seçilen hizmet seviyesine bağlıdır. Casper'ın A/B/C hedefleri bu süreci çerçeveler, fakat iş veya takvim saati hesabı sözleşmede ayrıca netleştirilmelidir.

Uzaktan destek neden yerinde servisin önemli bir parçasıdır?

Teknik problem telefon, çevrimiçi destek veya uygun durumda uzaktan erişimle çözülebiliyorsa saha ekibi beklemeden cihaz tekrar kullanılabilir. Bu nedenle uzaktan destek, yerinde servisin alternatifi değil ilk çözüm katmanıdır. Saha ziyareti, problem bu yöntemlerle giderilemediğinde ve paket kapsamına girdiğinde devreye girer.

A, B ve C paketleri zaman kaybını nasıl etkiler?

A/B/C seviyeleri farklı müdahale ve çözüm hedefleri sunarak kurumun cihaz kritikliğiyle servis hızını eşleştirmesine yardımcı olur. A için 24/72, B için 24/48, C için 12/12 saat hedefi açıklanır. Gerçek süre hesabında hafta sonu, resmî tatil ve başlangıç anı gibi ayrıntılar kurum sözleşmesinde doğrulanmalıdır.

105 servis noktasının tamamında 1 Saatte Servis var mı?

Casper'ın toplam 105 servis noktası bulunur; bunların 97'si Yetkili Teknik Servis, sekizi hızlı servis noktasıdır. 1 Saatte Servis yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'deki sekiz hızlı servis noktasında sunulur. Bu nedenle tüm servis ağı için bir saatlik onarım vaadi olarak kullanılmamalıdır.

3 yıllık garanti ile 3 yıllık yerinde servis birlikte alınabilir mi?

Casper'ın kurumsal çözümlerinde üç yıllık toplam garanti ve üç yıllık yerinde servis uygun paket yapısında birlikte planlanabilir. Üç yıllık garanti standart iki yıllık korumaya bir yıl eklenmesiyle oluşur. Satın alma ekibi iki hizmetin başlangıç-bitiş tarihlerini, geçerli cihazları ve saha koşullarını teklif üzerinde ayrı satırlarda doğrulamalıdır.