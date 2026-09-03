Süper Loto oynayan vatandaşların gözü 3 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekilişe çevrilmişti. Kupon sahipleri, çekilişin ardından “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?”, “3 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?” ve “Biletimde ikramiye var mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Eylül Süper Loto sonuçları ve resmi sorgulama ekranı...

Süper Loto çekilişini takip eden vatandaşlar, 3 Eylül 2026 Süper Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. Özellikle çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran 6 numara, büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayısı merak ediliyor. 3 Eylül Süper Loto çekilişinin sonuçları çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında yayınlandı. Resmi platformda Süper Loto sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye kategorileri üzerinden kupon kontrolü yapılabiliyor. İşte, 3 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar...

3 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

3 Eylül 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan 6 kazandıran numara, çekiliş tamamlandıktan sonra bu bölümde güncellenecek.

Kazandıran numaralar: 3-15-20-23-30-60

Sonuçlar resmi çekiliş verileri açıklandığında güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, sonuçların açıklanmasının ardından Milli Piyango Online'ın resmi Süper Loto sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilir.

Resmi sonuç ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye kategorileri görüntülenebiliyor. Milli Piyango Online, Süper Loto çekiliş sonuçlarının yanı sıra çekiliş videolarını da kullanıcıların erişimine sunuyor.

Resmi Süper Loto sonuçları: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO'DA SON ÇEKİLİŞTE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

3 Eylül çekilişi öncesindeki son Süper Loto çekilişi 1 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sayfasına göre 1 Eylül tarihli 105 numaralı çekilişte kazandıran numaralar:

28 - 30 - 40 - 42 - 47 - 59

olarak açıklandı. Aynı çekilişte büyük ikramiyenin 6. kez devrettiği ve 6 bilen çıkmadığı resmi sonuç ekranında yer aldı.

3 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı, önceki çekilişte 6 bilen olup olmamasına göre değişebiliyor. 1 Eylül çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. 3 Eylül 2026 çekilişinde büyük ikramiyenin ne kadar olacağı ve kaç kişinin ikramiye kazanacağı, çekiliş tamamlandıktan sonra resmi sonuç ekranındaki ikramiye tablosuyla kesinleşecek.

SÜPER LOTO KUPON SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto kuponunun kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden sonuçları kontrol edebilir. Sorgulama işlemi için:

Milli Piyango Online'ın resmi Süper Loto sayfasına girilir. İlgili çekiliş tarihi seçilir. Açıklanan kazandıran numaralar kontrol edilir. Kupondaki sayılarla karşılaştırma yapılır. İkramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayısı ve tutarlar incelenir.

Milli Piyango Online, Süper Loto sonuçlarının yanı sıra diğer şans oyunlarının sonuçlarını da resmi platformunda yayımlıyor.

SÜPER LOTO'DA KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİYOR?

Süper Loto'da oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından seçim yapıyor. Çekilişte belirlenen 6 numarayı bilenler en yüksek ikramiye kategorisinde yer alıyor. Bunun yanında daha az sayıda doğru tahmin yapanlar için de farklı ikramiye kategorileri bulunuyor. Kazanan kişi sayısı ve ikramiye tutarları çekiliş sonrasında resmi sonuç ekranında açıklanıyor.

3 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

3 Eylül Süper Loto sonuçlarının en güvenilir şekilde takip edilebileceği adres Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranıdır. Platformda çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri yayımlanıyor. Vatandaşların sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan doğrulanmamış numaralar yerine resmi sonuçları kontrol etmesi önem taşıyor.