CANLI | Toulouse - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 3. hafta heyecanı Toulouse-Lille karşılaşmasıyla devam ediyor. Toulouse ile Lille, 3 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. İşte Toulouse-Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı izle detayları...

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Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 3. hafta mücadelesinde Toulouse ile Lille kozlarını paylaşacak. Toulouse-Lille maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma Toulouse'un sahası olan Stadium de Toulouse'da oynanacak. Futbolseverlerin merak ettiği "Toulouse-Lille maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. İlk iki haftada galibiyet alamayan Toulouse, güçlü Lille karşısında üç puan arayacak. Lille ise deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Toulouse-Lille maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

TOULOUSE-LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Toulouse-Lille maçı 3 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

TOULOUSE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Toulouse-Lille karşılaşması Türkiye'de beIN CONNECT üzerinden canlı yayınlanacak.

TOULOUSE SEZONA NASIL BAŞLADI?

Toulouse, Ligue 1'in ilk iki haftasında istediği sonuçları alamadı. Sezonun açılış maçında Lyon'a sahasında 2-0 mağlup olan Toulouse, ikinci haftada ise Brest deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Böylece ilk iki haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Toulouse, Lille karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Takımın teknik direktörlüğünü Jens Berthel Askou yapıyor.

LILLE'İN LİGDEKİ DURUMU

Lille ise sezonun ilk iki haftasında Toulouse'a göre daha iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta Angers'i 2-0 mağlup eden Lille, ikinci haftada Paris Saint-Germain ile oynadığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Böylece ilk iki haftada 4 puan toplayan Lille, Toulouse deplasmanında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

TOULOUSE-LILLE MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Lille'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Toulouse, Lille ile oynadığı son dokuz karşılaşmada yalnızca bir kez kazanabildi. Bu süreçte Lille sekiz galibiyet elde etti. İki ekip arasındaki son karşılaşmada da Lille sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu nedenle Toulouse, sahasında oynayacağı mücadelede kötü seriyi sonlandırmaya çalışacak.

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