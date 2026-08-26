Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapıldı. 24 Ağustos'taki çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle 591 milyon 437 bin 24 lira 55 kuruşluk büyük ikramiye devretmişti. Gözler şimdi 26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişine çevrildi. Peki kazanan numaralar belli oldu mu, büyük ikramiye ne kadar ve bilet sonucu nasıl sorgulanır? İşte Milli Piyango Online sonuç ekranı ve güncel bilgiler.

Çılgın Sayısal Loto'da 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü çekiliş heyecanı yaşandı. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekilişlerin ardından vatandaşlar, "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "Kazanan numaralar hangileri?" ve "Bilet sonucu nereden sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. 24 Ağustos Pazartesi günü yapılan son çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 591 milyon 437 bin 24 lira 55 kuruşluk büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti. İşte 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan çekilişin sonuçları.

26 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

26-34-40-48-71-78 Joker: 63 SüperStar: 32

26 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmadığı için 591 milyon 437 bin 24 lira 55 kuruş büyük ikramiye 26 Ağustos çekilişine devretmişti. 26 Ağustos çekilişinde de 6 bilen çıkmaması halinde büyük ikramiyenin bir sonraki çekilişe devretmesi beklenir. Ancak çekiliş tamamlanmadan güncel büyük ikramiye tutarını kesin sonuç olarak açıklamak mümkün değildir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi Çekiliş Sonuçları sayfasından kontrol edebilir. Resmi sonuç ekranında kazanan numaraların yanı sıra farklı ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayıları ve ikramiye tutarları da yer alıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra kupon sahiplerinin kendi biletlerini resmi Milli Piyango Online sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

26 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

26 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandıktan sonra kazanan numaralar resmi sonuç ekranında yayınlanacak.