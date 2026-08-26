UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak son takımların belli olacağı play-off turunda AEK Atina ile Levski Sofya karşı karşıya geliyor. Bulgaristan'daki ilk maçın golsüz beraberlikle sonuçlanmasının ardından tur için tüm hesaplar Atina'daki rövanşa kaldı. AEK Atina, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmek isterken Levski Sofya ise zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuç çıkarmayı hedefliyor. Peki AEK Atina - Levski Sofya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve tur hesapları...

AEK Atina-Levski Sofya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu play-off turunda heyecan sona eriyor. Lig aşamasına yükselmek isteyen AEK Atina ile Levski Sofya, turun ikinci maçında kozlarını paylaşacak. Bulgaristan'da oynanan ilk karşılaşmanın 0-0 sona ermesinin ardından iki takım da tur için avantajlı bir skor elde edemedi. UEFA'nın resmi programına göre AEK Atina - Levski Sofya karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Rövanşın ardından Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçen ekip, turnuvanın lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına devam edecek.

AEK ATINA - LEVSKI SOFYA MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK Atina - Levski Sofya maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

AEK ATINA - LEVSKI SOFYA MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Atina - Levski Sofya karşılaşmasının Türkiye'deki yayın bilgilerine göre mücadele tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AEK ATINA - LEVSKI SOFYA İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım arasındaki play-off turunun ilk ayağı 18 Ağustos'ta Bulgaristan'da oynandı ve 0-0 sona erdi.

AEK ATINA TUR İÇİN AVANTAJ ARIYOR

AEK Atina, ilk maçta gol bulamamasına rağmen rövanşta kendi sahasında oynayacak olmanın avantajına sahip. Yunanistan şampiyonu, taraftarının desteğiyle karşılaşmayı kazanarak 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor. Teknik direktör Marko Nikolić, ilk maçın ardından takımının özellikle son vuruşlarda daha etkili olması gerektiğine dikkat çekerken, rövanşın turu belirleyeceğini vurguladı.

AEK Atina, 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alma hedefi taşıyor. UEFA da karşılaşmayı, Yunanistan temsilcisinin sekiz yıllık aranın ardından organizasyonun ana aşamasına dönme mücadelesi olarak değerlendiriyor.

LEVSKİ SOFYA DEPLASMANDA TUR ARIYOR

Levski Sofya ise ilk maçta AEK Atina'ya gol şansı vermeden önemli bir savunma performansı ortaya koydu. Bulgaristan temsilcisi, Atina'daki rövanşta da rakibini durdurup tur biletini almayı amaçlıyor.

UEFA'nın verilerine göre Levski Sofya'nın Yunanistan'da Avrupa kupalarında oynadığı üç maçta henüz galibiyeti bulunmuyor. Bulgar ekibi bu karşılaşmalarda bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.

AEK ATINA - LEVSKI SOFYA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-İZLE)