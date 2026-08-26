UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımların belirleneceği play-off turunda Viking FK ile Dinamo Zagreb kozlarını paylaşacak. Hırvatistan'da oynanan ilk karşılaşmada 2-2 berabere kalan iki takım, Stavanger'daki rövanşa eşit skorla çıkacak. Viking FK, kendi sahasında tarihi bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmek isterken Dinamo Zagreb ise Avrupa tecrübesini kullanarak deplasmanda tur biletini almaya çalışacak. Peki Viking FK - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve tur hesapları...

Viking FK - Dinamo Zagreb maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu play-off turunda heyecan sona eriyor. Viking FK ile Dinamo Zagreb, lig aşamasına yükselmek için turun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'daki ilk karşılaşmanın 2-2 tamamlanmasının ardından eşleşmede avantaj elde eden taraf olmadı. UEFA'nın resmi programına göre Viking FK - Dinamo Zagreb karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Eşleşmeyi kazanan takım Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak. Kaybeden ekip ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek.

VIKING FK - DINAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?

Viking FK - Dinamo Zagreb maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

VIKING FK - DINAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Viking FK - Dinamo Zagreb karşılaşması tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

VIKING FK - DINAMO ZAGREB İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım arasındaki play-off turu ilk maçı 18 Ağustos'ta Dinamo Zagreb'in sahasında 2-2 sona erdi. Dinamo Zagreb karşılaşmaya hızlı başladı ve Dion Beljo ile Mateo Lisica'nın 6. ve 10. dakikalarda attığı gollerle kısa sürede 2-0 öne geçti. Viking FK ise Peter Christiansen'in 26. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi. Zlatko Tripić'in 39. dakikada kaydettiği golle Norveç temsilcisi soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitti. İkinci yarıda başka gol olmayınca Viking FK, deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönerek tur şansını Stavanger'a taşıdı.

VIKING FK TARİHİ BAŞARI PEŞİNDE

Viking FK, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etmek istiyor. Norveç temsilcisi, 1992-93 sezonundan bu yana ilk kez organizasyonda mücadele ediyor. Kulüp daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 1992-93 sezonunda Barcelona'ya karşı oynadığı iki maçın ardından turnuvaya veda etmişti.

Viking'in Avrupa kupalarında iki ayaklı eşleşmelerdeki geçmişi ise dikkat çekiyor. UEFA verilerine göre Norveç ekibi daha önce oynadığı yedi iki ayaklı Avrupa eşleşmesinin tamamında elendi. Buna rağmen Viking, Dinamo Zagreb karşısında ilk maçta gösterdiği geri dönüşle tur için önemli bir fırsat yakaladı.

DINAMO ZAGREB ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Dinamo Zagreb ise Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının lig aşamasına kalmak için önemli bir avantaja sahip. Hırvat ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tecrübeli ekiplerden biri olarak öne çıkıyor.

UEFA'nın verilerine göre Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı son 24 iki ayaklı eşleşmenin 21'inde tur atladı. Hırvat temsilcisi bu sezon da Thun ve Kauno Žalgiris'i eleyerek play-off turuna yükseldi.

Ancak Dinamo Zagreb'in Norveç'teki karnesi çok parlak değil. UEFA verilerine göre Hırvat ekibi Norveç'te daha önce oynadığı beş Avrupa kupası maçında galibiyet alamadı; bu karşılaşmalarda üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.

VIKING FK - DINAMO ZAGREB MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ