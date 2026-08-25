Süper Loto'da geri sayım tamamlandı. 25 Ağustos 2026 Salı günü yapılan çekilişin ardından kupon sahipleri kazandıran numaraları ve ikramiye sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

25 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları için gözler bu akşam gerçekleştirilen çekilişe çevrilmişti. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto'nun haftanın ikinci çekilişi 25 Ağustos Salı günü yapıldı. Kuponlarını oynayan vatandaşlar, çekilişin ardından "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "25 Ağustos Süper Loto sonuçları nereden öğrenilir?" ve "Süper Loto sonuç sorgulama ekranı nerede?" sorularına yanıt arıyor. Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde Süper Loto çekiliş sonuçları ayrı bir bölüm üzerinden yayımlanıyor. Kurumun sonuç sayfasında kazanan numaraların yanı sıra kazanan kategoriler ve ikramiye tutarları da yer alıyor.

25 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

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25 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir. Milli Piyango Online'ın Süper Loto sonuçları sayfasında geçmiş çekilişler de listeleniyor. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online'daki Süper Loto sonuç ekranına girerek ilgili çekilişi seçebilir. Sayfada kazanan numaralar ve kazanan kategorilere ilişkin bilgiler görüntülenebiliyor.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

25 Ağustos Süper Loto çekilişi tamamlandıktan sonra sonuçları sorgulamak için şu adımlar izlenebilir:

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine girin. Süper Loto bölümünü açın. Çekiliş sonuçları ekranına geçin. 25 Ağustos 2026 tarihli çekilişi seçin. Kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini kontrol edin.