Al-Taawoun - Al-Fayha maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam ediyor. Al-Taawoun FC ile Al-Fayha FC, 25 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan iki haftada istediği sonuçları alamayan iki ekip de sahadan üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Al-Taawoun - Al-Fayha maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor.