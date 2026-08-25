LASK Linz - Celtic Glasgow maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımların belirleneceği play-off turunda heyecan rövanş maçlarıyla devam ediyor. İlk karşılaşmada Celtic Park'ta LASK Linz'i 3-0 mağlup eden Celtic, Avusturya deplasmanına önemli bir avantajla çıkacak. LASK ise kendi sahasında üç farklı galibiyet alarak eşleşmeyi uzatmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde LASK Linz - Celtic Glasgow maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.