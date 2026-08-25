LASK Linz - Celtic Glasgow maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımların belirleneceği play-off turunda heyecan rövanş maçlarıyla devam ediyor. İlk karşılaşmada Celtic Park'ta LASK Linz'i 3-0 mağlup eden Celtic, Avusturya deplasmanına önemli bir avantajla çıkacak. LASK ise kendi sahasında üç farklı galibiyet alarak eşleşmeyi uzatmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde LASK Linz - Celtic Glasgow maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.
LASK Linz - Celtic Glasgow maçını takip etmek için tıklayınız...
LASK Linz - Celtic Glasgow maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu play-off turunda eşleşmenin rövanşı oynanacak. Avusturya temsilcisi LASK Linz, Raiffeisen Arena'da İskoçya şampiyonu Celtic'i konuk edecek. İki takım arasında Glasgow'da oynanan ilk mücadeleden Celtic 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İskoç ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalma yolunda büyük bir avantaj elde etti. LASK Linz ise kendi sahasında zorlu bir geri dönüşe imza atarak tur biletini almaya çalışacak. Futbolseverler mücadele öncesinde özellikle "LASK Linz - Celtic Glasgow maçı saat kaçta?", "LASK Linz - Celtic Glasgow maçı hangi kanalda?" ve "LASK Celtic maçı izle" aramalarını yapıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve eşleşmeye dair tüm detaylar...
LASK LINZ - CELTIC GLASGOW MAÇI SAAT KAÇTA?
LASK Linz - Celtic Glasgow maçı 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
LASK LINZ - CELTIC GLASGOW MAÇI HANGİ KANALDA?
LASK Linz - Celtic Glasgow karşılaşması Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
LASK LINZ - CELTIC İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk karşılaşma 19 Ağustos Çarşamba günü Celtic Park'ta oynandı. Celtic, LASK Linz karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
LASK Linz muhtemel 11: Jungwirth, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Jorgensen, Danek, Ljubicic, Horvath, Bello, Usor, Adeniran
Celtic muhtemel 11: Sinisalo, Donovan, Carter-Vickers, Trusty, Tierney, Nygren, McGregor, Baur, Duran, Hogh, Hyun-Jun
LASK LINZ - CELTIC MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ