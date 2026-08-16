İspanya La Liga’da 2026-2027 sezonunun ilk haftasında heyecan devam ediyor. Katalan temsilcisi Espanyol Barcelona, sahasında RCDE Stadyumu'nda Levante'yi ağırlıyor. Peki, Espanyol - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte İspanya La Liga 1. hafta maçının canlı yayın detayları, kadro gelişmeleri ve tüm detaylar...

Espanyol - Levante maçını takip etmek için tıkla!

İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonu perdelerini açarken, ilk haftanın dikkat çeken randevularından birinde RCD Espanyol Barcelona ile Levante UD karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonu İspanya'nın en üst liginde 11. sırada tamamlayan ev sahibi Espanyol, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlama amacında. Konuk ekip Levante ise 42 puan toplayarak küme düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada bitirdiği çalkantılı sezonun ardından, yeni sezonda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Futbolseverlerin arama motorlarında sıklıkla araştırdığı "Espanyol - Levante maçı ne zaman?", "Espanyol maçı saat kaçta?", "Levante maçı hangi kanalda?" ve ''canlı anlatım" başlıklarının tüm ayrıntıları belli oldu.

ESPANYOL - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 1. hafta mücadelesindeki Espanyol - Levante karşılaşması 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

ESPANYOL - LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA?

RCDE Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı heyecan dolu müsabaka Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

ESPANYOL BARCELONA - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya futbolunun iki iddialı ekibinin mücadelesi Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

LEVANTE'DE HAREKETLİ YAZ VE KADRO DEĞİŞİMİ

İyileştirme hedefiyle yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Levante; Yanis Begraoui, Hugo Sotelo gibi isimlerin de aralarında yer aldığı altı yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Konuk ekipte en dikkat çeken ayrılık ise 21,4 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin kullanılmasıyla Real Madrid'e imza atan 20 yaşındaki golcü Carlos Espí oldu.

Teknik direktör Luis Castro yönetiminde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Levante, oynadığı altı hazırlık maçında üç galibiyet alırken son provasında Castellon'u 3-1 mağlup etti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında oynanan geçmiş müsabakalar incelendiğinde Espanyol'un belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Levante, rakibine karşı tüm kulvarlarda çıktığı 44 karşılaşmanın yalnızca 10'unda galibiyete ulaşabildi. İki ekip arasında oynanan son iki lig mücadelesi ise beraberlikle sonuçlandı.

ESPANYOL - LEVANTE MAÇINI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ (TIKLA-İZLE)