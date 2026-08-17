İtalya Serie B’de heyecan devam ediyor. İki güçlü ekip Cremonese ile Sampdoria, ligdeki kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler "Cremonese - Sampdoria maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte dev randevunun canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar...

Cremonese - Sampdoria maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie B'de üst sıraları ve Serie A'ya yükselme mücadelesini yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. İtalyan futbolunun iki köklü kulübü Cremonese ile Sampdoria, kozlarını paylaşmak üzere sahaya çıkıyor. İki takımın taraftarları ve İtalyan futbolunu yakından takip eden sporseverler arama motorlarında "Cremonese - Sampdoria maçı ne zaman?", "Cremonese - Sampdoria maçı saat kaçta?" ve "Cremonese - Sampdoria maçı hangi kanalda?" başlıklarını yoğun şekilde sorguluyor.

CREMONESE - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cremonese ile Sampdoria arasındaki İtalya Serie B mücadelesi 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Giovanni Zini Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

CREMONESE - SAMPDORIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

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