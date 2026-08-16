İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonunun açılış haftasında heyecan fırtınası esiyor. Segunda Division'ı şampiyon tamamlayarak devler ligine geri dönen Racing Santander, sahasında geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren Villarreal'i ağırlıyor. Peki, Racing Santander - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın detayları...

Racing Santander Villarreal maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonunun açılış haftasında heyecan Ege ve Akdeniz esintilerini aratmayan bir atmosferle Campos de Sport de El Sardinero'da yaşanıyor. Segunda Division şampiyonu olarak İspanya'nın en üst ligine geri dönen Racing de Santander, sahasında geçtiğimiz sezon La Liga'yı 3. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alan güçlü rakibi Villarreal'i ağırlıyor. Sporseverlerin arama motorlarında sıkça araştırdığı "Racing Santander - Villarreal maçı ne zaman?", "Racing Santander maçı saat kaçta?", "Racing Santander Villarreal maçı hangi kanalda?" ve "S Sport canlı izle" sorularının yanıtı netleşti. 16 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak bu dikkat çekici La Liga mücadelesinin yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi tüm detaylar açıklandı.

RACING SANTANDER - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 1. hafta mücadelesindeki Racing Santander - Villarreal maçı 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

RACING SANTANDER - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

RACING SANTANDER - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya futbolunun iki iddialı ekibinin kozlarını paylaşacağı karşılaşma Türkiye'de S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

RACING SANTANDER - VILLARREAL MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ