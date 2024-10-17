Portekiz Record Gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin için yaptığı paylaşımı manşete taşıdı. İşte "Katliam durmalı!" başlığı ile yayımlanan manşet ve detaylar...

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in işgali altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına yaptığı paylaşım ile tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

''Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde...

İsrail ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!''

Portekiz basınından Record gazetesi, Aktürkoğlu'nun bu paylaşımını manşetlere taşıdı.

İŞTE "KATLİAM DURMALI!" BAŞLIĞI İLE YAYIMLANAN GAZETE: