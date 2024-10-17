Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatović'e nezaket ziyaretinde bulundu. Federasyon'un ziyaret ile ilgili açıklaması şöyle:

Slovenya Futbol Federasyonu'nun Brdo'da bulunan merkez binasında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Slovenya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Martin Koželj, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile Slovenya Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Hukuk Departmanları Direktörü Mladen Čičmir de yer aldı.

Ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu ile Slovenya Futbol Federasyonu'nun iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Radenko Mijatović, Martin Koželj ve Mladen Čičmir'e üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu birer A Millî Takım forması takdim ederken; Radenko Mijatović de Başkan Hacıosmanoğlu'na bir Slovenya Millî Takımı forması ve Slovenya Futbol Federasyonu'nun 100 yılını anlatan bir kitap hediye etti.