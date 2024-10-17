Haberler Haberler Haberleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük şok! 3 yıla kadar men...

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük şok! 3 yıla kadar men... Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Portekiz'in Kartal'ına yolsuzluk, şike vb. suçları içeren bir dava açıldı. Kulübün geçmiş yıllarda da karşısına çıkan bu süreç, birkaç sene önce efsane başkanları Luis Filipe Vieira'nın tutuklanmasına bile sebep olmuştu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Ömer Çağrı AKDERE) Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2024- 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024- 10:24









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Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, tarihinin en büyük suçlaması ile karşı karşıya.

Portekiz ekibi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendilerine yöneltilen rüşvet, yolsuzluk ve şike benzeri suçlarla yargılanacak.