13 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Temmuz Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,03 (Alış) - 33,04 (Satış)
EURO: 35,95 (Alış) - 36,02 (Satış)
STERLİN: 42,72 (Alış) - 42,93 (Satış)
1 DOLAR = 33,04 TL
👉13 Temmuz Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.561,09₺
Gram altın satış: 2.561,47₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.146,00₺
Çeyrek altın satış: 4.218,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.317,00₺
Yarım altın satış: 8.429,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.608,00₺
Tam altın satış: 16.806,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.221,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.231,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.915,00₺
Ata altın satış: 17.245,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09.05 itibarıyla alınmıştır.