Fransa - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Fransa ile Kanada kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fransa - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa - Kanada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Fransa ile Kanada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Kanada maçı 9 Haziran Pazar günü saat 22.15'te oynanacak. Müsabaka Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.