A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçına çıkacak. Montella yönetimindeki Türkiye, Polonya ile kozlarını paylaşacak. Narodowy Stadyumu'nda oynanacak maç merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Polonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Türkiye maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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