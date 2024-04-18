18 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Nisan Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,43 (Alış) - 32,50 (Satış)
EURO: 34,68 (Alış) - 34,88 (Satış)
STERLİN: 40,50 (Alış) - 40,70 (Satış)
1 DOLAR = 32,50 TL
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👉18 Nisan Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.475,30
Gram altın satış: 2.475,68
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.232,00
Çeyrek altın satış: 4.347,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.620,00
Yarım altın satış: 8.877,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.928,00
Tam altın satış: 17.205,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.408,00
Cumhuriyet altını satış: 17.671,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.291,00
Ata altın satış: 17.545,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Nisan Perşembe günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.