17 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Nisan Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,53 (Alış) - 32,54 (Satış)
EURO: 34,67 (Alış) - 34,68 (Satış)
STERLİN: 40,54 (Alış) - 40,75 (Satış)
1 DOLAR = 32,54 TL
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👉17 Nisan Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.498,80
Gram altın satış: 2.499,15
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.271,00
Çeyrek altın satış: 4.396,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.700,00
Yarım altın satış: 8.924,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 17.085,00
Tam altın satış: 17.295,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.408,00
Cumhuriyet altını satış: 17.671,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.426,00
Ata altın satış: 17.664,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.36 itibarıyla alınmıştır.