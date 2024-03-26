1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Mart Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,17 (Alış) - 32,18 (Satış)
EURO: 34,89 (Alış) - 34,90 (Satış)
STERLİN: 41,02 (Alış) - 41,23 (Satış)
1 DOLAR = 32,18 TL
👉26 Mart Salı 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.245,48
Gram altın satış: 2.245,66
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.982,00
Çeyrek altın satış: 4.170,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.892,00
Yarım altın satış: 8.096,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.929,00
Tam altın satış: 16.508,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.097,00
Cumhuriyet altını satış: 16.341,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.291,00
Ata altın satış: 17.312,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Mart Salı günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.