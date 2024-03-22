1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Mart Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,14 (Alış) - 32,16 (Satış)
EURO: 34,92 (Alış) - 34,95 (Satış)
STERLİN: 41,29 (Alış) - 41,50 (Satış)
1 DOLAR = 32,16 TL
👉22 Mart Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.249,29
Gram altın satış: 2.249,64
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.090,00
Çeyrek altın satış: 4.308,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.107,00
Yarım altın satış: 8.414,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.362,00
Tam altın satış: 17.105,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.491,00
Cumhuriyet altını satış: 16.740,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.734,00
Ata altın satış: 17.885,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Mart Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.