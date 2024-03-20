1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Mart Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,38 (Alış) - 32,38 (Satış)
EURO: 35,21 (Alış) - 35,24 (Satış)
STERLİN: 41,17 (Alış) - 42,38 (Satış)
1 DOLAR = 32,38 TL
👉20 Mart Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.243,85
Gram altın satış: 2.244,25
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.082,00
Çeyrek altın satış: 4.293,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.114,00
Yarım altın satış: 8.362,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.574,00
Tam altın satış: 17.347,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.425,00
Cumhuriyet altını satış: 16.674,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.118,00
Ata altın satış: 17.845,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Mart Çarşamba günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.