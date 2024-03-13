1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Mart Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,09 (Alış) - 32,10 (Satış)
EURO: 35,11 (Alış) - 35,13 (Satış)
STERLİN: 41,81 (Alış) - 42,02 (Satış)
1 DOLAR = 32,10 TL
👉13 Mart Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.228,08
Gram altın satış: 2.228,61
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.907,00
Çeyrek altın satış: 4.053,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.862,00
Yarım altın satış: 8.081,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.699,00
Tam altın satış: 16.453,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.410,00
Cumhuriyet altını satış: 16.945,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.418,00
Ata altın satış: 16.986,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Mart Çarşamba günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.