Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 13 Mart 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Mart Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,09 (Alış) - 32,10 (Satış)

EURO: 35,11 (Alış) - 35,13 (Satış)

STERLİN: 41,81 (Alış) - 42,02 (Satış)

1 DOLAR = 32,10 TL

👉13 Mart Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.228,08

Gram altın satış: 2.228,61

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.907,00

Çeyrek altın satış: 4.053,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.862,00

Yarım altın satış: 8.081,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.699,00

Tam altın satış: 16.453,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.410,00

Cumhuriyet altını satış: 16.945,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.418,00

Ata altın satış: 16.986,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Mart Çarşamba günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.