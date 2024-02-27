27 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Şubat Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,12 (Alış) - 31,13 (Satış)
EURO: 33,80 (Alış) - 33,83 (Satış)
STERLİN: 39,35 (Alış) - 39,55 (Satış)
1 DOLAR = 31,13 TL
👉27 Şubat Salı 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.034,90
Gram altın satış: 2.035,25
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.455,00
Çeyrek altın satış: 3.505,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.930,00
Yarım altın sat��ş: 7.031,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.839,00
Tam altın satış: 14.019,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 14.212,00
Cumhuriyet altını satış: 14.222,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 14.114,00
Ata altın satış: 14.295,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Şubat Salı günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.