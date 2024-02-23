23 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Şubat Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,07 (Alış) - 31,08 (Satış)
EURO: 33,67 (Alış) - 33,68 (Satış)
STERLİN: 39,22 (Alış) - 39,42 (Satış)
1 DOLAR = 31,08 TL
👉23 Şubat Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.024,95
Gram altın satış: 2.025,13
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.457,00
Çeyrek altın satış: 3.529,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.914,00
Yarım altın satış: 7.058,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.722,00
Tam altın satış: 14.074,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.974,00
Cumhuriyet altını satış: 14.185,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 14.080,00
Ata altın satış: 14.413,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Şubat Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.