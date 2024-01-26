26 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Ocak Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 30,23 (Alış) - 30,24 (Satış)
EURO: 32,82 (Alış) - 32,91 (Satış)
STERLİN: 38,27 (Alış) - 38,46 (Satış)
1 DOLAR = 30,24 TL
👉26 Ocak Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.971,07
Gram altın satış: 1.971,40
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.344,00
Çeyrek altın satış: 3.401,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.688,00
Yarım altın satış: 6.771,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.336,00
Tam altın satış: 13.491,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.602,00
Cumhuriyet altını satış: 13.807,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.705,00
Ata altın satış: 13.852,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Ocak Cuma günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.