SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 24 Ocak Survivor Ödül oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu mu?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 24 Ocak Survivor Ödül oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star 2024'te heyecan, 24 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümüyle devam edecek . Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024- 08:02