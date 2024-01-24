SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 24 Ocak Survivor Ödül oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu mu?
Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star 2024'te heyecan, 24 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümüyle devam edecek . Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024- 08:02
SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 24 Ocak Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kaznan takım henüz belli olmadı. Kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIMNagihan KaradereNihat AltınkayaBozok GörenTurabi ÇamkıranGizem MemiçDoğukan MançoSercan YıldırımPınar SakaAleyna KalaycıoğluBerna GözbaşıErsin KorkutMerve AydınÖzgür Tetik
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIMOgeday GirişkenYiğit PoyrazSeda OcakYunus EmreDamla CanBegüm YücetanYasin ObuzSeda AktuğluSahra IşıkHakan HatipoğluNefise KaratayFurkan Kızılay