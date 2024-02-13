SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 13 Şubat Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 13 Şubat Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 13 Şubat Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
13 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 13 Şubat Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
44 - 1 - 9 - 11 - 26 - 32
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