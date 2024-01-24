Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 24 Ocak Çarşamba 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Ocak Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 24 Ocak Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 133 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 07:51