LAHMACUN BÖREĞİ TARİFİ - Yeni tarifler denemek isteyenler için lahmacun böreği vazgeçilmez lezzetlerin başında geliyor. Evde lahmacun böreği yapmak isteyenler için lahmacun böreği tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..
❓Lahmacun böreği nasıl yapılır?
👉Malzemeler:
👉Harcı İçin:
- 2 adet kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 adet sivri biber
- 1 adet kırmızı biber
- 2 adet domates(kabuksuz)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı isot
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 400 gram dana kıyma
👉Sosu İçin:
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
👉Börek İçin:
- 3 adet yufka
👉Yapılışı:
- Harç için; kıyma hariç bütün malzemeleri iri parçalar halinde doğrayıcı haznesine koyun.
- Tüm malzemeler birleşene kadar blender'dan geçirin.
- Hazırladığınız harcı ve kıymayı geniş bir kaseye koyun.
- Yoğurun ve akıcı, yumuşak bir hale getirin.
- Böreğin sosu için bir kasede yumurta, süt ve yağı çırpın.
- Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı kenarlardan taşacak şekilde yerleştirin.
- Yufkayı fırça yardımı ile soslayın ve kalan iki yufkayı üst üste soslayarak , hafif buruşturup tepsiye yerleştirin. Kenarda kalan yufka parçalarını ortaya doğru düz bir zemin olacak şekilde kapatın ve kalan sosu üzerine sürün.
- Tepsideki yufkaların üzerine tek bir katman olacak şekilde kıymalı harcı yayın ve düzleştirin.
- Böreği önceden ısıtılmış, 200 derecelik fanlı fırında kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Pişen böreği katlamadan önce oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin, ardından rulo gibi sarın.
- Böreği dilimleyin.
- Böreği sıcak olarak yanında maydanoz ve limonla servis edin.
🌟AFİYET OLSUN