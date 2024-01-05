Kalabalık buluşmaların, gün tariflerinin en sevilen tatlılarının başında gelen kakaolu kardelen tatlısı, içerisindeki muhallebisiyle damak çatlatmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Kakaolu kardelen tatlısı nasıl yapılır? Kakaolu kardelen tatlısı malzemeleri inlerdir?" sorularının yanıtını arıyor. İşte kakaolu kardelen tatlısı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

KAKAOLU KARDELEN TATLISI TARİFİ - Çay saatlerinin vazgeçilmez tariflerinden biri olan kakaolu kardelen tatlısı, büyük küçük herkesin damağında tadını bırakmaya devam ediyor. Evde kakaolu kardelen tatlısı yapmak isteyenler için kakaolu kardelen tatlısı yapılışı, malzemeleri ve püf noktalarını sizler için derledik...

Kakaolu kardelen tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşı��ı un

1 adet yumurta sarısı

1,5 çay bardağı şeker

80 gram beyaz çikolata

1 paket krem şanti

1/2 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Keki ıslatmak için:

3,5 su bardağı süt

1 kutu sıvı krema

3/4 çay bardağı toz şeker

Üzeri için:

1 çay bardağı Hindistan cevizi

50 gram fındık (ya da fıstık)

Arası için:

50 gram fındık (ya da fıstık)

Yapılışı:

İlk olarak muhallebisi için tencereye süt, nişasta, un, şeker, yumurta sarısı, alıp pürüzsüz olacak şekilde karıştırın. Göz göz oluncaya kadar pişirin.

Pişen muhallebiyi ocaktan alın ve içerisine vanilya, beyaz çikolatayı ekleyip, çikolata eriyene kadar karıştıralım ve soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebinin üzerine 1 paket krem şanti ve yarım çay bardağı süt ilave edip, mikserle 4-5 dakika çırpın.

Keki ıslatmak için; süt, sıvı krema ve şekeri bir kapta karıştıralım ve kenarda bekletin.

Keki için, yumurta ve şekeri çırpın. Sütü ekleyin.

Un, kabartma tozu, vanilyayı eleyerek karışıma un kalmayacak şekilde yedirin.

Yağlı kağıt serili borcama hamuru boşaltın.

170 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında, yaklaşık 25 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

Soğuyan keki ortadan ikiye bölün. Kekin birini kek kalıbına yerleştirin.Süt ve sıvı krema karışımının yarısını kekin üzerine gezdirin.

Muhallebinin yarısını da güzelce üzerine yayarak, düzleştirin,fındık ve fıstık içi serpin.Sonra ortadan böldüğümüz kekin diğer yarısını üzerine kapatın ve ayırdığınız süt-krema karışımını tekrar kekin üzerine gezdirin.

Kalan muhallebiyi de kekin üzerine tamamen dökün ve güzelce düzleştirin. Hindistan cevizi serperek, kekin üzerini kaplayın.Buzdolabında bir gece ya da en az 7-8 saat beklettikten sonra, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN