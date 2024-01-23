Süper Loto çekildi! Süper Loto sorgulama ekranı! 23 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 Ocak Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Ocak 2024 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 200 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2024- 21:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024- 21:36