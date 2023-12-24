💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango Süper Loto çekilişi sorgulama ekranı 24 Aralık 2023

Milli Piyango İdaresi tarafından salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Aralık Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 127 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2023- 22:02 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023- 22:02