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Evde Hamsi Buğulama nasıl yapılır? Hamsi Buğulama malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Hamsi buğulama tarifi..
Balık sezonu açılır açılmaz tezgahların en çok satılan balığı oluyor. Büyük küçük herkesin damağında tadını bırakan hamsi buğulama, iştah kabartıyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Hamsi buğulama nasıl yapılır? Hamsi buğulama tarifi." diye araştırılıyor. İşte hamsi buğulama tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..
HAMSİ BUĞULAMA TARİFİ - Karadeniz'in incisi olarak bilinen hamsi memleketimizin her yerinde sevilerek yapılıyor. Giresun'un meşhur yemeklerinin başında geliyor. Evde buğulama yapmak isteyen vatandaşlar için hamsi buğulama tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde derledik.
👉Hamsi buğulama nasıl yapılır?
👉Malzemeler:
500 gram hamsi
1 adet kuru soğan
2 adet domates
1 adet limon
4 dal maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 çay bardağı su
👉Yapılışı:
Temizlenmiş olan hamsileri bol su ile güzelce yıkayın ve genişçe bir tavaya yerleştirin.
Üstlerine halka halka doğranmış kuru soğanı, domatesleri ve limon dilimlerini yerleştirin.
Maydanozları da saplarından ayırıp serpiştirin. Tuz ve karabiberi de serptikten sonra üstüne 1 çay bardağı suyu gezdirin.
Tavanın kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakın.
Pişirme süresinin sonunda sıcak sıcak servis edin.