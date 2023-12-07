Evde Hamsi Buğulama nasıl yapılır? Hamsi Buğulama malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Hamsi buğulama tarifi..

Balık sezonu açılır açılmaz tezgahların en çok satılan balığı oluyor. Büyük küçük herkesin damağında tadını bırakan hamsi buğulama, iştah kabartıyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Hamsi buğulama nasıl yapılır? Hamsi buğulama tarifi." diye araştırılıyor. İşte hamsi buğulama tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 12:53