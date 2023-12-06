GÜLLAÇ ŞÖBİYET TARİFİ - Şerbetli tatlıların vazgeçilmezlerinden olan şöbiyet, güllaç yapraklarına sarılarak fırında kızartılıyor. Şerbetiyle ağız sulandıran güllaç şöbiyet, tatlı sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Evde güllaç şöbiyet yapmak isteyenler için detaylar haberimizde..
❓Güllaç şöbiyet nasıl yapılır?
👉Malzemeler:
👉Dolgusu İçin:
- 4 su bardağı süt
- 1,5 yemek kaşığı irmik
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilin
👉Şerbeti İçin:
- 3 su bardağı su
- 1,5 su bardağı şeker
- 2-3 damla limon suyu
👉Diğer Malzemeler:
- 3 adet güllaç yaprağı
- 4 yemek kaşığı Antep fıstığı
- 2 su bardağı kaynar süt (güllaç yapraklarını ıslatmak için)
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
👉Yapılışı:
👉Şerbetin Hazırlanışı:
- Şeker ve suyu derin bir tencereye alın ve kaynatın.
- Kaynayınca limon suyunu sıkın ve 10-12 dakika daha özleşene kadar kaynatmaya devam edin.
👉Dolgunun Hazırlanışı:
- Süt, şeker, mısır nişastası, irmik ve vanilini bir tencerede sürekli karıştırarak pişirin.
- Muhallebiden daha yoğun bir kıvam elde edene kadar çırpma teliyle çırparak karıştırın.
- Kıvam alınca soğuması için 1-2 saat dinlenmeye bırakın.
👉Güllaç Şöbiyetin Hazırlanışı:
- Güllaç yapraklarını ortadan ikiye bölün ve kaynar sütle hafif ıslatın.
- Islanan güllaç yapraklarının dış kısmını düzgünce içe katlayın ve yağlayın.
- Yağlanan yaprakların üzerine bir tatlı kaşığı irmikli dolgudan ve bir tutam da Antep fıstığından koyarak muska şeklinde sarın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine güllaç şöbiyetleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika nar gibi kızartın.
- Sıcak tatlıyı ılık şerbete bulayın ve Antep fıstığı serperek servis edin. İşte bu kadar.
🌟AFİYET OLSUN