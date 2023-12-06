GÜLLAÇ ŞÖBİYET TARİFİ - Evde Güllaç Şöbiyet yapılışı.. Güllaç şöbiyet malzemeleri nelerdir?

Büyük küçük herkesin damak tadına uyan, yedikçe yediren güllaç şöbiyet, tatlı saatlerinin vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor. Evde güllaç yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Güllaç şöbiyet nasıl yapılır? Güllaç şöbiyet malzemeleri nelerdir?" diye arama yapıyor. İşte güllaç şöbiyet tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2023- 10:53