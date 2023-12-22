Irak'ın kuzeyinden ülkemizi yasa boğan bir haber geldi. 3 askerimizin Kuzey Irak bölgesinde şehit oldu. Şehit haberinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajları paylaştı.

Ülkemizi yasa boğan Irak'ın kuzeyinde 3 askerimizin şehit olduğu haberinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajları paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta üç askerimizin şehit düştüğünü, dört askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet;… pic.twitter.com/RzowJx6TN7

— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2023

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.

🇹🇷 Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/XQa6MIN7Jc

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 22, 2023

🇹🇷 Irak'ın kuzey bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/tAyOelcEQQ

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 22, 2023

Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz 🇹🇷 pic.twitter.com/d97QifAaSU

— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 22, 2023