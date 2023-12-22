4 büyüklerden başsağlığı mesajı
Tavuk Fajita nasıl yapılır? Tavuk fajita malzemeleri nelerdir? Kolay tavuk fajita tarifi..
4 büyüklerden başsağlığı mesajı
Tavuk Fajita nasıl yapılır? Tavuk fajita malzemeleri nelerdir? Kolay tavuk fajita tarifi..
Aspor Keşfet
Son Dakika
İngiliz devi G.Saray ile transfer yarışına girdi İngiliz devi G.Saray ile transfer yarışına girdi 21:21
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi 20:26
Derbi öncesi Dzeko gelişmesi! Derbi öncesi Dzeko gelişmesi! 20:03
Fırtına Başakşehir'e hazır! Fırtına Başakşehir'e hazır! 20:01
Beşiktaş'a Norveçli hoca! Beşiktaş'a Norveçli hoca! 19:31
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 18:02
Daha Eski
Trabzonspor Özkan Sümer'i andı Trabzonspor Özkan Sümer'i andı 18:02
Beşiktaş'tan forvet harekatı! Aboubakar... Beşiktaş'tan forvet harekatı! Aboubakar... 17:14
Barça'dan Inaki Pena kararı! G.Saray... Barça'dan Inaki Pena kararı! G.Saray... 16:40
Belhanda'ya sürpriz talip! Belhanda'ya sürpriz talip! 16:27
G.Saray derbi mesaisini sürdürdü! G.Saray derbi mesaisini sürdürdü! 15:04
CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber! CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber! 14:40
SON DAKİKA