TAVUK ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak zevkine uygun tavuk şiş dürüm tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte tavuk şiş dürüm tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
👉Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır?
👉Malzemeleri:
- 4 adet tavuk göğsü
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı salça
- 3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
👉Yapılışı:
- Tavukları küp şeklinde doğrayın.
- Bütün malzemeleri bir arada getirin ve karıştırın.İyice marine olması için bekletin.
- Tavukları şişlere dizin.
- 190 derecelik fırında kızarana kadar 25 dakika kadar pişirin.
- Dürüm ekmeğinin arasına soğan,maydonoz ve domates ile sararak servis yapın
🌟AFİYET OLSUN