ÇÖP ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Etseverlerin bayılarak yediği çöp şiş dürüm, damak çatlatmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği çöp şiş dürüm, yedikçe yedirten tadıyla sofralarda yerini alıyor. İşte çöp şiş tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...
Çöp Şiş Dürüm nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 200 gram bonfile (minik kuşbaşı doğranmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik
- 1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- 3 adet lavaş
Yapılışı:
- Bir kaba zeytinyağı ve tüm baharatları ekleyin.
- Güzelce karıştırın.
- Etlerle birlikte homojen olana dek harmanlayın.
- Çöp şişlere geçirin.
- Isıttığınız tavada arkalı önlü 2-3 dakika pişirin.
- Lavaş arasına sararak servis edin.
AFİYET OLSUN