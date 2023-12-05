ÇÖP ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Çöp şiş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Çöp şiş dürüm tarifi..

ÇÖP ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Çöp şiş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Çöp şiş dürüm tarifi..

Evde yenilmeyecek tarif olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Minik doğranmış kuşbaşı etiyle, baharatlarıyla ağız sulandıran çöp şiş dürüm, ızgara tavadasında kolaylıkla yapılacak tarifler arasında. "Evde çöp şiş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2023- 14:43 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023- 14:43