IZGARA TAVUK KANAT TARİFİ - Büyük küçük herkesin bayılarak yediği ızgara tavuk, kalabalık misafir sofraların gözde yemeklerinden biri olmaya devam ediyor. Evde pratik ızgara tavuk kanat yapmak isteyenler için, ızgara tavuk tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.
❓Izgara tavuk kanat nasıl yapılır?
👉Malzemeler:
- 1 paket tavuk kanat
👉Marinesi için;
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım baş rendelenmiş kuru soğan
- 4-5 baş rendelenmiş sarımsak
- Yarım limonun suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı + sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kuru nane
👉Yapılışı:
- Kanatlar iyice yıkanır.
- Marinesi için tüm malzeme derince bir kapta karıştırılır ve kanatlara yedirilir.
- Vakit varsa, en az 2 saat üstü kapalı bir şekilde dolapta dinlendirilir. Hatta ne kadar çok dinlendirirseniz, sonuç o kadar mükemmel olacaktır.
- Dinlenen kanatlar, ızgarada kontrollü olarak pişirilip servis edilir.
🌟AFİYET OLSUN