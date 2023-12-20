❓Huraideu Chicken nasıl yapılır?
👉Malzemeleri:
- Tavuk kanatları veya parçaları
- Un (tavuk parçalarını kaplamak için)
- Yağda kızartmak için sıvı yağ
👉Sos İçin:
- Soya sosu
- Bal veya mısır şurubu
- Acı sos
- Sirke
- Soğan rendesi
- Sarımsak rendesi
- Zencefil rendesi
- Susam tohumu (isteğe bağlı)
👉Yapılışı:
- Tavuk parçalarını una bulayarak kaplayın.
- Sıvı yağı ısıtın ve tavuk parçalarını kızartın, altın rengine gelene kadar pişirin.
- Sos için gerekli malzemeleri bir kasede karıştırın.
- Kızartılmış tavukları büyük bir kaseye alın ve üzerine hazırladığınız sosu ekleyerek karıştırın.
- Tavuk parçalarının üzeri sosla kaplanmalı ve iyice karıştırılmalıdır.
- İsteğe bağlı olarak üzerine susam tohumu serpebilirsiniz.
- Sıcak servis yapın.
🌟AFİYET OLSUN