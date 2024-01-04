SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 4 Ocak Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 4 Ocak Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. İşte 4 Ocak Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
4 OCAK SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 4 Ocak Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar şunlar oldu:
32 - 53 - 49 - 42 - 55 - 7
👉 Süper Loto 4 Ocak Perşembe sonucu için TIKLA
👉 Süper Loto tüm sonuçları için TIKLA
ASpor CANLI YAYIN