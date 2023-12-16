Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '16 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 16 Aralık Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
16 ARALIK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 16 Aralık Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
16 ARALIK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
4 - 10 - 24 - 41 - 87 - 87 Joker: 1 SüperStar: 74
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