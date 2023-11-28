MAGNOLIA TARİFİ - Magnolia nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Pratik Magnolia tarifi...

Çeşitli meyveler kullanılarak hazırlanan Magnolia, son dönemin oldukça rağbet gören tatlılarından biri. Gerek hafif lezzeti gerekse hoş görüntüsüyle tercih edilen Magnolianın tarifi ise oldukça merak ediliyor. Peki, Magnolia tatlısı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte Magnolia tarifi...

New York'un ünlü Magnolia Bakery isimli pastanenin imza tatlısı olan Magnolia son dönemlerde fazlaca sevilen bir tatlı. İşte ana malzemesi bisküvi ve muhallebi olan bu lezzetli tatlının malzemeleri ve yapımı...

MAGNOLIA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 paket toz vanilya

1 paket süt kreması

1 paket bebe bisküvisi yada petibör bisküvi

10-15 adet çilek

MAGNOLİA TARİFİ YAPILIŞI

1. Tencereye şeker, nişasta, un, toz vanilya ve yumurtayı alın.

2. Yavaş yavaş sütü ekliyin ve çırpma teli ile topaklanmayacak şekilde çırpın.

3. Ocağa koyup karıştırmaya başlıyın.

4. Kaynamaya başlayan ve muhallebi kıvamına gelen karışımın altını kapatın.

5. Eğer topaklanma oldu ise blendardan geçirin ve soğumaya bırakın.

6. Muhallebi soğurken bisküvileri rondoda incecik olana kadar geçirin.

7. Muhallebi soğuduktan sonra içine bir paket krema da ilave edip blenderla veya çırpma teli ile çırpın.

8. İsterseniz kuplara isterseniz küçük cam tepsiye koyabilirsiniz.

9. İlk olarak bisküvi sonra çilek sonra muhallebi, sonra tekrar bisküvi, çilek ve tekrar muhallebi ve en son üste bisküvi koyup üzerini süsleyin.

AFİYET OLSUN