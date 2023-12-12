SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Aralık Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 100 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

12 ARALIK SÜPER LOTO ŞANSLI NUMARALAR

Süper Loto çekilişi 12 Aralık Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin çıktığı şanslı numaralar şunlar oldu:

1 - 3 - 57 - 39 - 49 - 54

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SÜPER LOTO ŞANSLI NUMARALAR 10 ARALIK

6 - 13 - 18 - 35 - 44 - 50