TOM KHA GAI TARİFİ - Tom Kha Gai yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Tayland mutfağına ait yemeklerden biri olan Tom Kha Gai, son zamanlarda popüler olmaya devam ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Tom Kha Gai nasıl yapılır? Tom Kha Gai malzemeleri nelerdir?" diye araştırma yapıyor. İşte evinde Tom Kha Gai yapmak isteyenler için tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 10:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023- 10:02