URFA KEBAP NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan Urfa kebap evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Urfa Kebap nasıl yapılır? | Urfa kebap tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan Urfa kebabı tarifi...
EVDE URFA KEBAP NASIL YAPILIR?
URFA KEBAP MALZEMELERİ
- 1 kilo az yağlı dana kıyma
- 50 gram çekilmiş kuyruk yağı
- 1 orta boy soğan rendesi
- 3 diş sarımsak rendesi
- 1 tepeleme tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Közlemek için;
- 10 adet salkım domates
- 10 adet çarliston biber
- 10 adet kebaplık soğan
URFA KEBAP YAPILIŞI
- Kebaplık malzemeleri bir kabın içine alarak iyice yoğuruyoruz.
- Ağzını streçleyerek dolapta birkaç saat dinlendiriyoruz.
- Mandalinadan biraz daha büyük topaklar alarak hafif rulo yapıp kebap şişini içine geçiriyoruz.
- Elimizle hafif sıkarak şiş boyuna göre yerleştirip üzerini biraz düzlüyoruz.
- Yağlı kağıt serili tepsiye dizip kenarlarına sebzeleri yerleştiriyoruz.
- 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz.
- (Pişirme süresini kendi fırınınıza göre de ayarlayabilirsiniz.)
- Kebabın üst yüzeyi kızardığında alt üst ederek kebaplarımızın diğer yüzeyinin de kızarmasını sağlıyoruz.
- Pişen kebabımızı pide, közlenmiş sebze, soğan salatası ve içecek eşliğinde servis ediyoruz.
URFA KEBAP PÜF NOKTALARI
- Tarifte kuyruk yağı kullanmak istemiyorsanız etiniz orta yağlı olmalı veya yağsız ete sıvı yağ ekleyerek de kebap yapabilirsiniz. Kuyruk yağının olmayışı lezzeti biraz değiştirebilir.
- Kebap harcı hazırlandıktan sonra dilerseniz 12 saate kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz.
~AFİYET OLSUN~