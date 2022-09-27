ADANA KEBAP NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan Adana kebap evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Adana Kebap nasıl yapılır? | Adana kebap tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan Adana kebap tarifi...
EVDE ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?
ADANA KEBAP MALZEMELERİ
- 500 gr kıyma
- 1 adet soğan
- 100 gr kuyruk yağı ya da iki yemek kaşığı tereyağ
- 2 diş sarımsak
- 1 adet kapya biber
- 1 çay kaşığı biber salçası (kıvamı çok yoğun değilse miktarını artırabilirsiniz)
- Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber de koyabilirsiniz.
Lavaş için;
- 2 su bardağı ılık su
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 bardak)
ADANA KEBAP YAPILIŞI
- İlk olarak soğanı ve kapya biberi rondodan geçirin ya da ince ince doğrayın.
- Suyunu iyice sıkın.Kıymanın içerisine ekleyin.
- Tuz ve karabiberi de ekleyip güzelce yoğuralım ve dinlenmesi için dolaba kaldıralım.
- Bu sıra da lavaş için un hariç bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alalım.
- Unu kontrollü ekleyip kıvamlı bir hamur yoğuralım yarım saat kadar mayalansın.
- Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölelim.
- Her bir parçayı yuvarlak açıp tava da arkalı önlü pişirelim.
- Pişen lavaşları bir bez ya da örtüyle güzelce saralım.
- Dinlenen kıymayı yumruk büyüklüğünde parçalar alıp şişe geçirelim. Şiş yoksa tahta çubuklara geçirelim.
- Kebap şeklini verip döküm tava da yada normal tava da pişirelim.
- Lavaş ekmeği arasında domates, biber soğanla servis edelim.
ADANA KEBAP PÜF NOKTALARI
- Genelde bir kilo yağsız kuzu etine 250 – 300 gr kadar kuyruk yağı kullanılır. Etin yağ durumuna göre 50-100 gr az yağ kullanabilirsiniz. Burada püf noktası, kuyruk yağını kesinlikle daha az kullanmamaktır.
~AFİYET OLSUN~